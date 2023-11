Potsdam - Nach Angaben des Innenministeriums in Brandenburg leben in dem Bundesland mehrere islamistische Gefährder. Anja Germer, Leiterin der Abteilung für Öffentliche Sicherheit im Innenministerium, sprach im Innenausschuss am Mittwoch von einer „mittleren einstelligen Personenzahl“, die im Phänomenbereich der religiösen Ideologie eingestuft sei. Aus dem linken Spektrum gebe es laut Innenministerium zum aktuellen Zeitpunkt keine solche Einstufung. Die AfD-Fraktion hatte die Zahlen bei der Landesregierung erfragt. Als Gefährder werden Menschen bezeichnet, denen die Polizei schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut.