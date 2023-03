Hannover - Benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen in Niedersachsen weiterhin durch Projektarbeit unterstützt werden. Das Sozialministerium fördert eine Initiative des Deutschen Kinderschutzbundes Niedersachsen mit mehr als 400.000 Euro, wie das Ressort am Freitag mitteilte. In erste Linie ziele die Förderung auf Projekte für Schulkinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD).

Vorhaben, die sich unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und gesundes Aufwachsen etwa mit gesunder Ernährung, Stärkung der psychischen Gesundheit oder auch Selbstwirksamkeit befassen, können im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. Dezember dieses Jahres bis zu 10.000 Euro erhalten. Das Land unterstütze die Arbeit schon zum dritten Mal, hieß es aus dem Ministerium.