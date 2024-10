Der Bonus für die Reparatur von Elektrogeräten ist in Thüringen äußerst gefragt. Mehr als 9.000 Anträge gingen in diesem Jahr dafür ein.

Erfurt - Trotz einer Aufstockung sind die diesjährigen Mittel für den staatlichen Reparaturbonus in Höhe von 800.000 Euro nahezu aufgebraucht. Der Bonus könne noch bis Sonntag in Thüringen digital beantragt werden, teilte das Umweltministerium mit. Seit der neuen Auflage Mitte Mai seien mehr als 9.000 Anträge eingegangen. Auch für das kommende Jahr sei ein Landeszuschuss für die Reparatur elektrischer Geräte in etwa gleicher Höhe eingeplant – dieser sei allerdings Teil der Aufstellung des neuen Haushalts und unterliege letztlich der Entscheidung des Landtages.

Große Vielfalt an reparierten Geräten

Die vierte Auflage des Reparaturbonus habe erneut gezeigt, dass die finanzielle Unterstützung von den Verbrauchern sehr gut angenommen werde, hieß es. Auch in diesem Jahr habe es im Schnitt täglich rund 65 Reparaturen gegeben, die durch den Bonus unterstützt wurden. Die durchschnittliche Fördersumme lag den Angaben nach bei rund 75 Euro. Die Thüringer erhielten dabei die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 100 Euro zurück.

Die Reparaturen wurden vor allem von lokalen Fachgeschäften und Werkstätten, Kundendiensten, Elektrofachmärkten sowie vereinzelt von Repair-Cafés vorgenommen. Am meisten wurden mit dem Bonus Mobiltelefone, gefolgt von Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Geschirrspülern und Backöfen wieder in Gang gesetzt. Zu den Lieblingsstücken gehörten den Angaben nach neben Nähmaschinen ebenso DDR-Plattenspieler und -Radiorekorder. Oftmals waren diese Geräte mehr als 30 Jahre alt.

Vorbild für andere Bundesländer

Der geschäftsführende Umweltminister Bernhard Stegele (Grüne) verwies darauf, dass nach dem Freistaat inzwischen auch Sachsen und Berlin diese Möglichkeit anböten. „Thüringen hat gezeigt, wie es geht: Mit etwas Unterstützung verzichten die Thüringerinnen und Thüringer gerne auf Elektroschrott und Neukauf.“ Das sei gut für die Umwelt und den Geldbeutel und habe tausende Tonnen C02 eingespart. Der Bonus wird in Thüringen seit 2021 für die Reparatur von Elektrogeräten gezahlt.