Zu viel Bürokratie ist ein Kritikpunkt der Bauern. Jetzt können sie in Thüringen ihre Tiere online melden - und das gleich bei mehreren Einrichtungen.

Ministerium: Nutztiere jetzt per Mausklick melden

Bauern in Thüringen können ihre Tiere jetzt auch online bei den zuständigen Behörden anmelden. (Symbolbild)

Erfurt - Thüringens Bauern können jetzt die von ihnen gehaltenen Nutztiere auch am Computer bei den zuständigen Behörden anmelden. Die Neuanmeldung einer Tierhaltung sei künftig online möglich, teilt das Sozialministerium in Erfurt mit. Die überbordende Bürokratie in vielen Bereichen der Landwirtschaft war einer der Kritikpunkte bei den Bauernprotesten vor einigen Monaten.

Das Verfahren für die Tieranmeldung sei zusammen mit der Thüringer Tierseuchenkasse digitalisiert worden. Auf der Webseite der Kasse stehe nun ein Online-Meldebogen zur Verfügung. Landwirte seien gesetzlich verpflichtet, Nutztiere beim jeweils zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse zu melden.

Mit dem Formular würden beide Einrichtungen gleichzeitig informiert, so das Ministerium. Aber auch die Papiervariante werde nicht abgeschafft. Angemeldet werden müssen nicht nur große Tiere wie Kühle oder Schweine, sondern beispielsweise auch Bienen.