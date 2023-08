Magdeburg - Das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt rechnet in den nächsten Monaten mit mehr Atemwegserkrankungen. „Besonders im Herbst und Winter können Corona-Viren und viele andere Viren, die akute Atemwegserkrankungen verursachen, Erkrankungswellen auslösen. Daher kann auch mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesen Jahreszeiten gerechnet werden“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Viele Viren verbreiteten sich in der kälteren Jahreszeit besser, weil die Menschen mehr Zeit in Innenräumen verbringen würden.

Aktuell befinden sich die Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt „nach wie vor auf einem sehr niedrigen Sommerniveau“, hieß es. Angesichts von Impfungen und einer Vielzahl von Corona-Infektionen sei in der Bevölkerung eine gute Immunität vorhanden. „Dies und die wissenschaftlichen Einschätzungen zu neuen Virus-Varianten lassen derzeit keine Situation wie zu Beginn der Corona-Pandemie in den Krankenhäusern erwarten.“