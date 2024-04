Ministerium ruft zur Teilnahme an Dorfwettbewerb auf

Dresden - Das sächsische Regionalentwicklungsministerium ruft Dörfer in Sachsen zur Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf. Mitmachen könnten Orte mit bis zu 3000 Einwohnern, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Die Bewerbungsfrist laufe noch vier Wochen bis zum 5. Mai.

Bei dem Wettbewerb gehe es um Aktivitäten, mit denen Menschen ihr Dorf gemeinsam gestalten. Eine Jury bewertet die Vorhaben. Es gibt drei Wettbewerbsstufen - in den Landkreisen 2024, im Landesvergleich 2025 und auf Bundesebene 2026. Dabei werden verschiedene Preisgelder ausgelobt.