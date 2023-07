Potsdam - Das Justizministerium hat die Kritik des Berliner Opferbeauftragten Roland Weber zurückgewiesen, in Brandenburg werde bei Strafverfahren zu wenig von Videobefragungen der Opfer Gebrauch gemacht. Die Vernehmungen besonders schutzbedürftiger Opfer von Raub, Körperverletzung oder Sexualdelikten würden seit Anfang Juni von Ermittlungsrichtern in den vier Amtsgerichten am Sitz der Staatsanwaltschaften durchgeführt, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Thiele am Mittwoch auf Anfrage. Ziel ist es, insbesondere bei Sexualstraftaten oder häuslicher Gewalt den Opfern eine Konfrontation mit dem mutmaßlichen Täter im Gerichtssaal zu ersparen.

Durch die Bündelung der Video-Vernehmungen auf vier Amtsgerichte solle erreicht werden, dass besonders geschulte und erfahrene Richter die Vernehmung etwa von minderjährigen Opfern durchführen, erläuterte Thiele. Auch gebe es dort die entsprechende technische Ausstattung. Dies sei bei einer Konzentration auf 4 Amtsgerichte besser möglich als bei Vernehmungen in allen 23 Amtsgerichten des Landes.

Allerdings könne die Videovernehmung nicht in jedem Falle eine Zeugenaussage eines Opfers vor Gericht ersetzen, gab Thiele zu bedenken. So stehe es im Ermessen des Richters, etwa wegen im Laufe der Verhandlung neu auftauchender Fragen, eine erneute Vernehmung des Opfers anzuordnen. Darauf habe das Justizministerium wegen der richterlichen Unabhängigkeit keinen Einfluss.