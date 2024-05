Leipzig - Handwerksbetriebe mit Sitz in Sachsen können sich ab sofort für den Denkmalpflegepreis des Staatsministeriums für Regionalentwicklung und der Handwerkskammer bewerben. Ausgezeichnet werden sollen Leistungen bei der Restaurierung und Sanierung von Bau- und Kulturdenkmälern, wie die Kammer am Dienstag in Leipzig mitteilte. Bis Ende Juli können Arbeiten der vergangenen drei Jahre eingereicht werden - auch über die Landesgrenzen hinaus erbracht Leistungen werden beachtet. Die Preisverleihung soll am 9. November im Rahmen der „denkmal – Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung“ stattfinden.