Ministerium will Fahrradparkplätze in Thüringen

Erfurt - Wer in Thüringen mit dem Fahrrad zum Zug fährt soll sein Rad nach Willen des Verkehrsministeriums künftig an mehr Orten sicher und überdacht abstellen können. Derzeit seien knapp 200 der 304 Bahnhöfe und Haltepunkte des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) mit Radparkplätzen ausgestattet, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Rund jede Dritte davon sei überdacht. Die Anlagen entsprächen aber nur teilweise den zeitgemäßen Anforderungen. Es bestehe Nachholbedarf bei Anzahl und Qualität der Stellplätze.

Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) habe die Kommunen daher per Brief dazu aufgerufen, die Verknüpfung von Fahrrad und Nahverkehr zu verbessern. Das Land wolle kommunale Projekte im Jahr 2025 prioritär fördern. Insgesamt stünden von 2021 bis 2028 rund 55 Millionen Euro für die Radinfrastruktur zur Verfügung. „Unser mittelfristiges Ziel sollte es sein, dass alle Bahnhöfe und Haltepunkte des SPNV, aber auch Busbahnhöfe und bedeutende Bushaltestellen mit Umsteigebedarf über mindestens ein Grundangebot an Bike+Ride-Stellplätzen verfügen“, erklärte die Ministerin.