Hannover - Die Wasserversorgung in Niedersachsen soll nach Plänen des Umweltministeriums nachhaltiger werden. So sei etwa geplant, die Grundwasserneubildung stärker zu fördern und mehr Regenwasser zu nutzen, teilte das Ministerium in Hannover am Dienstag mit. So könnten Flächen geschaffen werden, die in der Lage seien, große Mengen an Wasser aufzunehmen und später wieder abzugeben.

„In Niedersachsen werden wir uns zudem um die Wiedervernässung von Mooren kümmern, sie sind ein wichtiger Wasserspeicher“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Laut Ministerium verursachen Dürreperioden bereits jetzt Wassermangel und in Teilen Niedersachsens ist der Grundwasserstand viel zu niedrig. Zudem würden Schadstoffeinträge die Wasserqualität gefährden.