Traditionell kommt bei Kretschmers in der Weihnachtszeit Gänsebraten auf den Tisch. Aber nicht mehr alle essen den Braten - ein Teil der Familie bevorzugt mittlerweile vegetarisches Essen.

Ministerpräsident feiert Weihnachten in der Oberlausitz

Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei.

Dresden - Heiligabend feiert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zusammen mit der Familie in der Oberlausitz. Dort hat der gebürtige Görlitzer ein historisches Umgebindehaus saniert - vor Weihnachten wird es traditionell mit Herrnhuter Sternen aus der Region geschmückt. „Ich liebe diese Weihnachtszeit, die Zeit mit der Familie“, so der CDU-Politiker.

Wie jedes Jahr liefert sich Kretschmer ein Wettkochen mit der Schwiegermutter - er brät eine Gans, die er selbst vom Hofgut Kaltenbach holt. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt der Braten dann auf den Tisch. Die Familie entscheidet, welche Gans das Rennen macht. Allerdings essen längst nicht mehr alle Familienmitglieder den traditionellen Weihnachtsbraten: „Ein Teil der Familie ist vegetarisch“, verrät Kretschmer. Auf seinen Gänsebraten zu den Feiertagen will der Regierungschef trotzdem nicht verzichten. „Ich mache meine Gans. Und ich weiß, dass alle diesen herrlichen Geruch lieben.“

Am Heiligen Abend geht er am Nachmittag in den Gottesdienst. „Als Jugendlicher habe ich selbst beim Krippenspiel mitgewirkt. Vielleicht werden unsere Jungs das auch bald einmal tun.“