Ilmenau - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt steht weiterhin an der Spitze der Landes-CDU. Der 47-Jährige wurde auf einem Parteitag in Ilmenau als Landesvorsitzender bestätigt. Voigt erhielt bei der Abstimmung 134 von 155 Stimmen. Er ist seit 2022 CDU-Chef in Thüringen.

Voigt hat die CDU nach zehn Jahren auf der Oppositionsbank wieder in die Thüringer Regierung geführt. Bis 2014 hatte die Partei regelmäßig in Erfurt die Ministerpräsidenten gestellt. Voigt ist Ministerpräsident der ersten Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Deutschland. Sie kam nach schwierigen und harten Verhandlungen in den Monaten nach der Landtagswahl Anfang September zustande. Sie ist seit Freitag mit der Berufung der Minister im Amt.