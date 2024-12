Ilmenau - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt will CDU-Vorsitzender bleiben. Der 47-Jährige kandidiert heute (10.00 Uhr) auf einem Landesparteitag in Ilmenau für das Parteiamt. Die CDU, die erstmals seit zehn Jahren in Thüringen wieder den Regierungschef stellt, will ihren kompletten Vorstand neu wählen.

Eine neue Parteispitze wollen sich auch die AfD und die Grünen geben. Die beiden Parteien werden außerdem ebenso wie die SPD auch ihre Kandidaten für die Bundestagswahl wählen, die voraussichtlich am 23. Februar ist.

Für die AfD-Spitze kandidieren in Arnstadt erneut Rechtsaußen Björn Höcke sowie Stefan Möller. Neu zu vergeben ist bei der AfD der Posten eines Generalsekretärs.

Bei den Grünen in Sömmerda bewirbt sich die langjährige Bundestagsvize-Präsidentin Katrin Göring-Eckardt als Bundestagskandidatin.

Bei der SPD will in Erfurt der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, erneut für den Bundestag kandidieren.