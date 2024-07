Eine Wallfahrt nach Rom ist für viele Katholiken ein Highlight. In diesem Jahr fahren wieder viele junge Messdiener aus Sachsen-Anhalt nach Italien. Lange war das nicht möglich.

Papst Franziskus empfängt Ministranten aus aller Welt in Rom. Erstmals seit 2018 gibt es wieder eine Ministrantenwallfahrt - mit 175 Teilnehmern aus dem Bistum Magdeburg. (Archivbild)

Magdeburg - Zum ersten Mal seit 2018 machen sich Ministranten aus aller Welt wieder auf eine internationale Wallfahrt nach Rom. Aus dem Bistum Magdeburg nehmen 175 Menschen teil, wie die Jugendbildungsreferentin des Bistums, Julia Lehnert, mitteilte. Geplant ist unter anderem eine Begegnung mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz.

Bereits zum 13. Mal lädt der Internationale Ministrantenbund CIM zur Rom-Wallfahrt ein. Das letzte Mal fand die Ministrantenwallfahrt vor der Coronapandemie im Jahr 2018 statt. Es gehe darum zu zeigen, was es heiße, gemeinsam Kirche zu sein, sagte CIM-Präsident Kardinal Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg. Eine junge und dynamische Kirche, in der Ministrantinnen und Ministranten eine zentrale Rolle spielten. Der CIM rechnet damit, dass rund 50.000 Menschen aus Deutschland, Europa und anderen Ländern an der Wallfahrt teilnehmen. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz werden allein aus Deutschland etwa 35.000 Menschen teilnehmen.

Zum Bistum Magdeburg gehören neben Sachsen-Anhalt auch Teile des Landes Brandenburg und Sachsen.