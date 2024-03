Mischung aus Sonne und Wolken am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Milde Temperaturen und Sonnenschein erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Regen fällt nicht, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Bei 13 bis 15 Grad, im Harz 9 bis 12 Grad, wechseln sich Sonne und Wolken ab.

In der Nacht zu Montag ziehen dichte Wolken auf, in den Morgenstunden regnet es in den südlichen Landesteilen. Am Montag wird das Wetter ungemütlicher: Laut Wetterdienst fallen vereinzelt Schauer, und es bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 14, im Harz 6 bis 10 Grad.

Die Wolken ziehen sich in der Nacht zu Dienstag ein wenig zurück, Regen fällt nicht mehr. Es kühlt ab auf 4 bis 0 Grad. Viele Wolken kündigten die Meteorologen für Dienstag an, die meiste Zeit soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben mit 11 bis 14, im Harz 6 bis 9 Grad.