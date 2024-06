Eine Mischung aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter am Montag in Thüringen. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 Grad.

Erfurt - Während im Süden und Südwesten Deutschlands die Menschen Hochwasser und Starkregen ausgesetzt sind, sieht es in Thüringen zum Wochenbeginn freundlich aus. Sonne und Wolken wechseln sich am Montag ab. Der Tag startet stark bewölkt, später gibt es neben vielen Quellwolken aber auch längere sonnige Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im Bergland 13 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es bei geringer Bewölkung auf 10 bis 7 Grad ab. Die Wolken bleiben den Menschen in Thüringen am Dienstag erhalten. Regen fällt bei 17 bis 22 Grad, im Bergland 14 bis 17 Grad, aber nicht.

Neben Wolken treten in der Nacht zum Mittwoch einzelne Schauer auf. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Am Mittwoch fällt zeitweise Regen, ansonsten ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad, im Bergland 14 bis 18 Grad.