Osnabrück - Im katholischen Bistum Osnabrück sind Missbrauchsvorwürfe gegen einen bereits im Jahr 2003 gestorbenen Priester bekannt geworden. Es habe sich ein Betroffener gemeldet, der Anfang der 1960er Jahre durch den Geistlichen sexuelle Gewalt erfahren habe, teilte das Bistum am Montag in Osnabrück mit. Die Schilderungen des Betroffenen seien sehr plausibel.

Der Priester war dem Bistum zufolge zwischen 1953 und 2003 an verschiedenen Orten in der Diözese tätig, unter anderem im Emsland, im Landkreis Diepholz oder in der Stadt Osnabrück.

Die unabhängige Beauftragte im Schutzprozess gegen sexualisierte Gewalt des Bistums Osnabrück, Sandra Körbs, gehe davon aus, dass es weitere Betroffene gebe, die sich bislang noch nicht gemeldet hätten, hieß es. Auch wenn die Taten Jahrzehnte zurückliegen, bitte sie Betroffene darum, sich bei den unabhängigen Ansprechpersonen zu melden.