Sottrum - Obacht beim Tanken: Ein Autofahrer hat beim Zurücksetzen auf dem Gelände einer Tankstelle im Landkreis Rotenburg den Fuß eines 56-Jährigen überrollt. Der Mann habe bei dem Missgeschick am Donnerstag in Sottrum leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 38-Jähriger habe mit seinem Wagen nach dem Tanken rückwärts von der Tanksäule wegfahren wollen. Dabei habe er den älteren Mann hinter seinem Wagen offensichtlich übersehen - und sei ihm über den Fuß gefahren. Die Polizei nahm den Zwischenfall als Verkehrsunfall auf.