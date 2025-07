Ein Mann will dem Unkraut auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner zu Leibe rücken. Am Ende muss die Feuerwehr anrücken.

Kriebstein - Eine Unkrautvernichtung mit dem Gasbrenner hat sich für einen Mann aus Kriebstein in Mittelsachsen zu einem teuren Fiasko entwickelt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Samstag bei der Trockenheit nicht nur Teile seines Gartens und eine Wiese in Brand. Auch sein Haus sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Person wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Der entstandene Schaden werde auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei prüft, ob eine fahrlässige Brandstiftung vorliegt.