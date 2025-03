Meuselwitz - Pokalverteidiger FC Carl Zeiss Jena ist überraschend im Halbfinale des Thüringen-Pokals ausgeschieden. Im Duell zweier Regionalligisten unterlagen die Jenaer beim Einstand des Trainer-Rückkehrers Volkan Uluc beim ZFC Meuselwitz mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages markierte der frühere Zeiss-Spieler René Eckardt mit einem Traumtor aus 23 Metern in den Winkel nach 50 Minuten. Uluc hatte Jana bereits zwischen 2014 und 2016 trainiert.

Jena, das zuletzt den Pokal fünfmal in Serie gewonnen hatte, kam weder mit dem holprigen Untergrund noch mit dem böigen Wind zurecht. Die Gastgeber spielten vor allem im zweiten Abschnitt couragiert nach vorn, verteidigten aber auch leidenschaftlich und verdienten sich damit den Finaleinzug. Gegner im Endspiel ist der FC An der Fahner Höhe, der in einem Oberliga-Duell den SC Heiligenstadt deutlich mit 5:2 (2:1) bezwang.