Berlin - Beim abstiegsgefährdeten 1. FC Union Berlin beginnt am Dienstag die Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt. Trainer Nenad Bjelica bittet seine Profis nach der kurzen Winterpause zur ersten Trainingseinheit. Neben dem Geschehen auf dem Platz wird es in den kommenden Wochen spannend, wie Union seinen Kader verstärkt und welche Profis den Club möglicherweise noch verlassen. Sheraldo Becker und Leonardo Bonucci könnten wechseln.

Die Eisernen verzichten in diesem Winter auf ein Trainingslager. Am 6. Januar (15.30 Uhr) testen sie im Stadion An der Alten Försterei gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Eine Woche später geht es in der Bundesliga dann beim SC Freiburg wieder um Punkte gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Auch danach müssen die Berliner zweimal auswärts ran: In Mainz und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar).