Mit 107 statt der erlaubten 50 km/h in Zwickau unterwegs

Zwickau - Ein Mann ist in Zwickau (Landkreis Zwickau) mit 107 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erwarten den Autofahrer nun ein Bußgeld von mindestens 560 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Außerdem muss er den Angaben zufolge seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Am Dienstagvormittag zwischen 7.00 und 11.00 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Muldestraße/B 93 durch. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 1324 Autos gemessen, von denen 70 schneller fuhren als erlaubt.