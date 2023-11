Sömmerda - Mit zu viel Alkohol im Blut fährt es sich bei Straßenglätte noch schwieriger. Ein alkoholisierter 28 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend in Sömmerda auf glatter Fahrbahn gestürzt. Der Mann sei auf dem Gutsmuthsplatz ausgerutscht und habe sich an der linken Hand verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 2,22 Promille. Ein Drogenvortest reagierte demnach positiv. Dem Mann wurde Blut entnommen, zudem bekam er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.