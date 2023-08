Hardegsen - Eine betrunkene Autofahrerin hat im Landkreis Northeim mit ihrem Wagen eine Straßenlaterne gerammt - und dann das Weite gesucht. Am Montagabend kam die Frau mit ihrem Auto in Hardegsen in einer Kurve von der Straße ab, dann stieß sie mit der Laterne zusammen und floh, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, eine Funkstreife fand die Frau zu Hause. Die 62-Jährige gab zu, Alkohol getrunken zu haben - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ihr wurde Blut abgenommen und sie musste den Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.