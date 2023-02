Mit Ajax-Sieg im Rücken: Union peilt Premiere in München an

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will den Schwung nach dem Sieg über Ajax Amsterdam in der Europa League ins Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mitnehmen. Im Topspiel des 22. Spieltages können die Berliner mit einem Sieg in der Allianz Arena am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den punktgleichen Rekordmeister Bayern München in der Tabelle überholen.

Allerdings müsste der Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer dann eine Premiere gelingen. Die Münchner sind der einzige aktuelle Gegner im Oberhaus, gegen den Union noch nie gewinnen konnte. Bei sieben Begegnungen stehen bisher vier Niederlagen für die Berliner und drei Unentschieden zu Buche.

Personell kann Fischer derweil nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Mittelfeldspieler András Schäfer fällt verletzungsbedingt aus. Der Trainer wird gegen die Bayern wahrscheinlich an seiner Dreierkette festhalten, wenngleich in der Startelf im Sinne der Belastungssteuerung die eine oder andere Veränderung erwartet werden kann.