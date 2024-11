Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat größten Respekt vor Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo. Die Lombarden seien eines der Top-Teams in Europa, sagt er. Ein Defensiv-Duo meldet sich fit.

Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart treffen am Mittwoch auf Atalanta Bergamo.

Stuttgart - Für Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ist der kommende Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo derzeit „eine der größten Mannschaften Europas“. Die Italiener seien „mit allen Wassern gewaschen“, sagte der 42-Jährige vor dem Duell in der Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). „Da kommt was auf uns zu“, warnte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Dass Atalanta trotz seiner beachtlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren hier und da womöglich immer noch etwas unterschätzt wird, sei „in keinster Weise gerechtfertigt“.

Unter Gasperini konstant vorne dabei

Seit Gian Piero Gasperini 2016 das Traineramt in Bergamo übernommen hat, haben die Lombarden sechs von acht Spielzeiten in den Top Fünf der italienischen Serie A beendet. Vergangene Saison gewannen sie die Europa League - mit einem beeindruckenden 3:0 im Finale gegen Bayer Leverkusen. In der laufenden Ligaphase der Champions League hat Atalanta noch kein Gegentor kassiert und mit fünf Punkten einen mehr geholt als der VfB.

Stuttgarts zuletzt angeschlagener Abwehrchef Jeff Chabot steht wieder zur Verfügung, genau wie der beim 0:0 in Leverkusen am vergangenen Freitag ausgewechselte Nationalspieler Maximilian Mittelstädt.