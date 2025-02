Neuhaus am Rennweg - Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) ein Geschäft für Haushaltswaren überfallen. Kurz vor Ladenschluss verlangte der Räuber am Samstagabend Geld von den beiden Verkäuferinnen, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieben die Frauen unverletzt. Der Täter entkam jedoch mit den Tageseinnahmen.

Laut Polizei gelang es trotz einer umfangreichen Fahndung nicht, den Mann ausfindig zu machen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs und bittet Zeugen um Hinweise: Der Mann soll eine schwarze Daunenjacke und dunkle Hosen haben. Auch soll er eine Papiertüte mitgeführt haben.