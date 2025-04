In Charlottenburg wird ein Werttransporter Ziel von zwei Räubern. Die Täter waren bewaffnet, einer trug einen Motorradhelm. Eines der Überfallopfer landet im Krankenhaus.

Berlin - Zwei mit einer Machete und Pfefferspray bewaffnete Räuber haben in Berlin-Charlottenburg einen Werttransporter überfallen. Zwei Mitarbeiter einer Werttransportfirma beluden am Mittwochvormittag den Transporter in der Schillerstraße mit Gold, Schmuck und Geld, wie die Polizei mitteilte. Demnach rannte plötzlich ein maskierter Mann auf einen der Mitarbeiter, einen 57-Jährigen, zu und bedrohte ihn mit einer Machete.

Zeitgleich näherte sich ein zweiter Räuber, der einen Motorradhelm trug, und sprühte dem anderen 55-jährigen Mitarbeiter der Firma Pfefferspray ins Gesicht. Die Täter konnten Beute machen und flüchteten. Der 55-Jährige erlitt Augenreizungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Transporter nicht als Werttransporter zu erkennen.