Erfurt - Bis zu 2000 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot könnten einem 21-Jährigen bevorstehen, weil er auf der Autobahn 4 bei Erfurt zu schnell gefahren ist. Der Mann war mit einer Geschwindigkeit von 192 Stundenkilometer statt erlaubter 80 unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Autobahnpolizisten hatten ihn am Dienstag auf der Autobahn im Bereich des Erfurter Kreuzes entdeckt. Neben den Sanktionen muss der 21-Jährige laut Polizei mit zwei Punkten in Flensburg rechnen.