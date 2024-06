Auch 2025 schlagen die besten Tennisspielerinnen der Welt in Berlin auf. Zum letzten Mal?

Mit neuem Veranstalter: Tennisturnier bleibt in Berlin

Ein Tennisspieler in Aktion.

Berlin - Deutsche Tennisfans können sich auch im kommenden Jahr auf ein WTA-Turnier in Berlin freuen. Das bestätigte der bisherige Turnierchef Edwin Weindorfer nach dem Finalsieg der Amerikanerin Jessica Pegula am Sonntag. „Das Turnier wird in Berlin bleiben. Wie lange das passieren wird, dazu möchte ich keine Stellungnahme abgeben“, sagte Weindorfer. Zuletzt hatten sich Berichte gemehrt, wonach die Zukunft des Rasenturniers auch aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung des Senats unklar sei.

Allerdings braucht das Turnier einen neuen Veranstalter. Weindorfer und seine e-motion group ziehen sich zurück. „Aus persönlichen Gründen habe ich nach fünf Jahren entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Wer in Zukunft das Turnier ausführen wird, das obliegt Wimbledon. Wimbledon ist der Lizenzinhaber dieses Turniers“, erklärte der Österreicher.

Ob die ehemalige Fed-Cup-Chefin Barbara Ritter Turnierdirektorin des Vorbereitungsturniers auf Wimbledon bleibt, ist daher auch unsicher. „Ich hätte Lust. Aber die Turnierdirektorin wird vom Veranstalter bestimmt“, stellte die 51-Jährige klar.