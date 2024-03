Hamburg - Nach dem Ende der Playoffs steht endgültig fest, welche Vorrundenspiele der Fußball-Europameisterschaft im Hamburger Volksparkstadion stattfinden werden. Am Dienstag hatten sich Polen sowie Georgien noch ein Ticket zur Euro gesichert und damit auch die Reise in die Hansestadt. Die Polen spielen am 16. Juni (15.00 Uhr) in der Gruppe D gegen die Niederlande, die Georgier am 22. Juni (15.00 Uhr) in der Gruppe F gegen Tschechien.

Das Team um den früheren Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und die Mannschaft des ehemaligen HSV-Leihspielers Giorgi Chakvetadze werden im Juni in der Hansestadt spielen. Chakvetadze erzielte zwischen Januar und Juni 2022 in zwölf Pflichtspielen für die Hamburger ein Tor.

Schon zuvor festgestanden hatten die Partien Kroatien gegen Albanien in der Gruppe B (19. Juni/15.00 Uhr) und Tschechien gegen die Türkei (26. Juni/21.00 Uhr). Am 5. Juli wird zudem eine Viertelfinalbegegnung im Volksparkstadion ausgetragen.