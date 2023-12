Chemnitz (dpa/sn) - Ein Pedelecfahrer ist in Chemnitz mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 68-Jährige sei beim Abbiegen am Samstag mit dem Vorderrad in eine Straßenbahnschiene geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weitere Angaben machte die Polizei zu dem Unfall nicht.