Ein Ständchen zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach am 21. März am Denkmal des Komponisten in Eisenach gehört zu den Traditionen in der Geburtsstadt des weltberühmten Musikers. (Archivbild)

Erfurt/Magdeburg - Gleich mehrere Konzerte sind rund um den 340. Geburtstag und den Tauftag des weltberühmten Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) geplant. Einige Veranstaltungen gehören zu einer Reihe der Thüringer Bachwochen.

Aufführungen von Bachs Kompositionen soll es laut Evangelischer Kirche Mitteldeutschland (EKM) zu unterschiedlichen Terminen im März geben - in Sachsen-Anhalt etwa in Magdeburg und in Thüringen etwa in Rudolstadt, Mühlhausen, Weimar, Arnstadt und Ohrdruf.

In Bachs Geburtsstadt Eisenach erklingt ein traditionelles Geburtstagsständchen am Bach-Denkmal und ein Festkonzert an Bachs Taufstein in der Georgenkirche. In Erfurt ist unter anderem eine Andacht in der Kaufmannskirche geplant. Besucher sind unter dem Motto „Eine Rose für Bach“ gebeten, eine Rose zum Schmücken des Altarraums mitzubringen.

Johann Sebastian Bach wurde am 21. März 1685 in Eisenach geboren und am 23. März dort getauft.