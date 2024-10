Berlin - Nach einem Raub in einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf sucht die Polizei mit Bildern und einem Video nach zwei Tatverdächtigen. Am 18. Mai habe eine 51-Jährige zwei Männer in einer Bar kennengelernt und sei daraufhin mit ihnen in ihre Wohnung gegangen, so die Polizei. Dort sollen die Männer ihr einen, mit unbekannter Substanz sowie einem Arzneimittel versetzten, Sekt gegeben haben, woraufhin sie bewusstlos wurde. Die beiden Männer sollen dies laut Polizei genutzt haben um aus ihrer Wohnung Schmuck, Luxustaschen, Dokumente sowie Bargeld zu entwenden. Die Frau erlitt durch den Raub aus bislang unbekannten Gründen Fuß- und Armverletzungen.

Einer der Tatverdächtige soll den Sekt zuvor an einer Tankstelle in der Bundesallee erworben haben. Zu dem zweiten Tatverdächtigen liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die Polizei sucht nach Menschen, die Angaben zur Identität des gesuchten Mannes machen können und bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Auch weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Gesuchten sind willkommen.