Berlin - Die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern eine bessere Bahnanbindung an Berlin. Um „Hauptstadteffekte zum gegenseitigen Vorteil“ besser zu nutzen, sollten Züge auf allen Bahnstrecken zwischen Berlin und den ostdeutschen Oberzentren bis spätestens 2030 mindestens mit Tempo 160 unterwegs sein können, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung zur Sitzung der Ost-Ministerpräsidenten am Donnerstag in Berlin.

„Die Aufwertung der Hauptstadtfunktion Berlins gerade für die ostdeutschen Länder und die Stärkung der ländlichen Räume im Osten, das waren die beherrschenden Themen dieser Ministerpräsidentenkonferenz“, erklärte der Regierungschef von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). Er nannte die demografische Entwicklung - in den fünf ostdeutschen Flächenländern nimmt die Bevölkerung tendenziell ab und sie wird älter. Es gelte, auch ländliche Regionen attraktiv zu halten.

Wichtig ist den ostdeutschen Ländern zudem eine verlässliche Finanzierung des Bus- und Bahnverkehrs in der Fläche, wie es in der Erklärung weiter heißt. Sie fordern „eine zeitnahe Verständigung über eine weitere Anhebung und langfristige Dynamisierung der Regionalisierungsmittel“ sowie kurzfristig mehr Geld vom Bund für den öffentlichen Personennahverkehr 2025. Der Bund müsse auch „seiner Verantwortung für eine dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets nachkommen“, heißt es weiter.