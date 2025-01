Hertha BSC startet nach enttäuschendem Hinrunden-Ende mit Druck in die zweite Saisonhälfte. In Paderborn zeigen die Berliner eine gute Leistung, haben aber auch Glück.

Paderborn - Hertha BSC hat seinen Negativtrend gestoppt und ist mit einem Sieg beim SC Paderborn ins Jahr gestartet. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél bezwang die Ostwestfalen zum Rückrundenstart der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0).

Derry Scherhant traf per Traumtor in der 16. Minute zur frühen Führung für den Hauptstadt-Club. Der 22-Jährige schlenzte den Ball präzise in den Torwinkel. Michael Cuisance baute den Vorsprung per Foulelfmeter aus (69.). Für den SCP reichte es nur noch zum Anschluss durch Sven Michel (90.+4).

Früher Paderborner Treffer zählt nicht

Vor der Winterpause hatte die Hertha drei Spiele nacheinander nicht gewonnen und dabei nur einen Punkt geholt. Der Sieg macht nun Mut, auch wenn die Berliner phasenweise Glück brauchten. Ein Tor von Paderborns Filip Bilbija in der Anfangsphase zählte wegen einer ganz knappen Abseitsposition nicht. Zudem vergaben die Gastgeber vor 14.280 Zuschauern zahlreiche Chancen, trafen unter anderem den Pfosten.

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok fiel im Aufstiegsrennen weiter zurück. Von den vergangenen vier Partien hat Paderborn drei verloren. Der SCP hat 28 Punkte und damit drei mehr als die Berliner.