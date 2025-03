In Anhalt-Bitterfeld hat die Polizei zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt. Beide hatten viel zu viel getrunken.

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind zwei Fahrer mit deutlich zu viel Alkohol am Steuer erwischt worden. (Symbolbild)

Köthen - Gleich zwei Verkehrsteilnehmer sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit deutlich zu viel Alkohol erwischt worden. In Köthen kontrollierten die Beamten am späten Freitagabend eine 34-jährige Autofahrerin. Laut Polizei gab sie an, vor Fahrtantritt ein Glas Sekt getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch 1,2 Promille. Ihr Führerschein wurde eingezogen, eine Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Noch höher war der Alkoholwert bei einem 40-jährigen Radfahrer in Aken: Die Beamten stoppten ihn in der Nacht zum Samstag wegen unsicherer Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Auch er musste zur Blutentnahme und durfte nicht weiterfahren. Beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.