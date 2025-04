Manche Kleinbahnen bieten Sonderfahrten mit Überraschungsbesuch für Kinder an. In Britz startet die Parkeisenbahn nach einem Jahr Pause wieder in die Saison.

Berlin/Pritzwalk/Cottbus - Zu Ostern dampft es wieder über den Gleisen: Kleinbahnen in Berlin und Brandenburg starten in die neue Saison oder bieten Sonderfahrten an. Bei manchen Ausflügen ist der Osterhase dabei.

Im Britzer Garten in Berlin startet nach einem Jahr Pause am Gründonnerstag die Parkeisenbahn wieder. Wege seien behindertengerecht umgestaltet worden in der Zeit, erklärte Kevin Erk von der Betreiberfirma der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien auch Bauarbeiten an den Gleisen nötig gewesen.

Die Parkeisenbahn Wuhlheide ist schon seit Ende März wieder unterwegs. In den Osterferien wird der Fahrbetrieb aber verstärkt und findet auch außerhalb der Wochenenden statt.

Bahnfahrt und Ostereiersuche im Wald

In der Prignitz startet die Kleinbahn Pollo Karfreitag in die Saison. Bis zum 21. April ist ein Sonderzug mit historischer Dampflok von Mesendorf (Stadt Pritzwalk) nach Brünkendorf unterwegs. Der Osterhase kommt zu Besuch, wie es auf den Seiten des Vereins Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg heißt. Für die Kinder hat der Osterhase demnach in einem Wald kleine Überraschungen versteckt.

Ostersonderfahrten gibt es auch bei der Buckower Kleinbahn (Märkisch-Oderland). Am Ostersonnabend und Ostersonntag fährt der Osterhase mit, so die Ankündigung des Betreibervereins. Auch in Cottbus kommen Freunde von Kleinbahnen auf ihre Kosten. Dort schnauft die Dampflok bereits seit Anfang April wieder durch das Branitzer Parkareal.