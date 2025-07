Zwei Männer, die gemeinsam in einer Wohnung wohnen, geraten in einen Streit. Einer von ihnen nimmt die Scherbe eines Tellers und sticht zu.

Berlin - Ein Mann ist bei einem Streit mit einem Mitbewohner in Berlin im Ortsteil Friedrichshagen lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige sei mit dem anderen Mann am späten Freitagabend aus bisher unklarer Ursache in einen Streit geraten, berichtete die Polizei. Der 36-jährige Mitbewohner habe ihm mit einer Tellerscherbe in den Hals gestochen.

Der 38-Jährige kam laut Polizei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sei geflüchtet, aber von Beamten in der Nähe festgenommen worden. Er verletzte sich bei der mutmaßlichen Tat laut Polizei an der Hand, wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und kam in ein Polizeigewahrsam.