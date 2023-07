Mitgliederzahlen in Sportvereinen steigen wieder

Erfurt/Jena - Nach einem Mitgliederschwund während der Corona-Krise verzeichnen die Thüringer Sportvereine wieder mehr Anmeldungen. „Die Mitgliederstatistik nähert sich wieder dem Stand der Vor-Corona-Zeiten an“, sagte Alexander Krospe vom Landessportbund (LSB) der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleich zu 2022 habe sich die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen um rund 12.600 erhöht. Besonders starke Zuwächse habe es in den Altersgruppen der 7- bis 14-jährigen gegeben; Verluste nur in der Altersklasse von 27 bis 40 Jahren.

Probleme gibt es dem LSB zufolge vor allem in Bezug auf sanierungsbedürftige und zu wenige Sportstätten. In diesem Jahr liegen die Zuwendungen allein für den Sportstättenbau einer Sprecherin des Sportministeriums zufolge bei etwa 12,5 Millionen Euro. Für den Haushaltsplan 2024 seien rund 20 Millionen für die Sportstättenbauförderung veranschlagt, darunter auch Investitionen für den Vereinssportstättenbau. Es sei abzuwarten, wie sich die Haushaltsverhandlungen gestalteten.

In Thüringen sind dem LSB zufolge aktuell rund 360.500 Sporttreibende in fast 3300 Vereinen organisiert. Vor der Corona-Pandemie Anfang 2020 waren es etwa 365.400. Über den Landessportbund werden den Angaben nach rund 100 Sportarten abgedeckt - darunter auch ausgefallene wie Motorrad-Biathlon oder Quidditch.