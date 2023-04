Finsterwalde - Ob mit Kultur, mit Leckereien, als Verein oder Firma: Wer den Brandenburg-Tag im September in Finsterwalde mitgestalten will, kann sich dafür noch anmelden. Hunderte, die dabei sein wollten, hätten sich bereits gemeldet, sagte der Leiter des Landesmarketings Brandenburg, Thomas Braune, am Mittwoch. Aufgerufen seien unter anderem örtliche Initiativen, die sich auf dem Fest präsentieren wollen - aber auch Künstler und Caterer. Die Sängerstadt in der Lausitz lädt am 2. und 3. September zum Brandenburg-Tag ein.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warb dafür mitzuhelfen, damit das Wochenende ein unvergessliches Volksfest für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger werden könne. Finsterwaldes Bürgermeister Jörg Gampe (CDU) rechnet angesichts einer bisher regen Beteiligung mit einem vielfältigen und prall gefüllten Festwochenende. Die Organisatoren hoffen auf bis zu 100.000 Besucher.

Bis zum 30. April können sich Interessierte auf der Internetseite www.brandenburgtag-finsterwalde.de registrieren. Im Jahr 2025 ist Bernau Gastgeberin des Brandenburg-Tages. Dort war das Fest wegen der Corona-Pandemie 2021 abgesagt worden.