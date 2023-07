Brandis - Zwei Jugendliche sollen einem Mitschüler an der Oberschule in Brandis im Kreis Leipzig ein Hakenkreuz in die Haare geschnitten haben. Der Staatsschutz habe Ermittlungen gegen die beiden 14-Jährigen aufgenommen, sagte der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag. Die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete, dass sich der Vorfall vor sechs Wochen ereignet habe. Die Mutter des gleichaltrigen Jugendlichen habe Anzeige erstattet.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wegen des laufenden Verfahrens und des jugendlichen Alters der Verdächtigen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, sagte der Sprecher.