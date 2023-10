Berlin - Für Stuttgarts Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt hatte der Sieg des VfB beim 1. FC Union Berlin eine ganz persönliche Bedeutung. „Für mich war es mein eigenes kleines Derby. Deswegen ist es etwas Extra-Motivation hier zu gewinnen. Ich bin noch glücklicher und ein bisschen mit dem blau-weißen Herz dabei“, sagte der 26 Jahre alte gebürtige Berliner am Samstagabend im Köpenicker Stadion.

Denn Mittelstädt spielte bis zum vergangenen Sommer für Unions Stadtrivalen Hertha BSC. Nicht nur bei den Profis, seit 2012 durchlief er Herthas Jugendmannschaften. Ein Sieg in der Alten Försterei blieb ihm bis dahin verwehrt. Dazu feierte er am Samstag sein Startelfdebüt in der Bundesliga für den VfB. „Familie und Freunde waren alle da. Ich habe jetzt nach dem Spiel auch noch viel mit denen gesprochen. Die sind alle sehr happy. Das ist ein schönes Gefühl“, sagte Mittelstädt. Ein längerer Aufenthalt in der Heimat war nicht drin. Es ging zurück nach Stuttgart zur Regeneration.