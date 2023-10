Dresden - Die mittelständische Wirtschaft in Sachsen leidet einer Studie zufolge weiterhin unter den Folgen von Inflation und Rezession. Die Unternehmen meldeten eine weiter verschlechterte Geschäftslage und büßten an Stabilität ein, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Dresden mitteilte. Der Geschäftsklimaindex (CGK) für den sächsischen Mittelstand liege mit aktuell minus 2,0 Punkten (Vorjahr: minus 0,6 Punkte) das zweite Jahr in Folge im negativen Bereich. Zudem werde die Wirtschaftslage der kleinen und mittleren Unternehmer im Freistaat schlechter eingeschätzt als im Bundesdurchschnitt (Index: minus 1,2 Punkte).

Preissteigerungen und erhebliche Unsicherheiten schwächten die Nachfrage und führten vielfach zu Umsatz- und Auftragsrückgängen. Zudem sei auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen weiter zurückgegangen. Grund hierfür seien unsichere Konjunkturaussichten und die stark gestiegenen Zinsen. Auch die Beschäftigung im Mittelstand habe sich in den letzten Monaten negativ entwickelt.

„25 Prozent aller Mittelständler berichten uns, dass sie ihren Personalbestand verkleinert haben“, sagte der Prokurist der Dresdner Creditreform-Niederlassung, Thomas Schulz. Ein spürbarer Wirtschaftsaufschwung sei zunächst nicht in Sicht - bestenfalls ein Abflauen der Rezession.

Von der Politik verlangte die Wirtschaftsauskunftei, dass sie ihren Blick nicht nur auf Leuchtturmprojekte großer Unternehmen richtet, sondern auch an den kleinteiligen Mittelstand denkt. Benötigt würden im sächsischen Mittelstand derzeit vorrangig mittel- und kurzfristige Kredite, hieß es.

Am Mittwoch hatte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dem Mittelstand 142 Millionen Euro an Kreditmitteln als Unterstützung zugesagt. Das Programm „Darlehen für den Mittelstand“ soll eine ergänzende Darlehensförderung zu den bereits etablierten Zuschussprogrammen für den sächsischen Mittelstand bieten.

Der Geschäftsklimaindex beruht auf Befragungen von 1200 Unternehmen.