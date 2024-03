Berlin/Potsdam - Heitere und wolkige Abschnitte bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Dabei löst sich am Mittwochvormittag zunächst der Nebel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf wird es dann heiter bis wolkig, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen in der Nordhälfte zwischen 7 und 9 Grad, in der Südhälfte werden Werte zwischen 9 und 11 Grad erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken am Himmel auf, örtlich kann es regnen. Im Osten Brandenburgs ziehen die Wolken in der zweiten Nachthälfte ab, dann wird es meist regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 3 Grad, gebietsweise rutschen die Temperaturen ins Minus.

Der Donnerstag startet vor allem in Berlin und im Osten Brandenburgs zunächst heiter. Im Westen Brandenburgs wird es stark bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu einem Mix aus Sonne und Quellwolken, die sich gegen Nachmittag überwiegend verziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 11 Grad. Nachts bleibt es klar und trocken. Es kühlt auf Werte zwischen minus 4 und minus 1 Grad ab.