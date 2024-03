Mix aus Sonne und Wolken in Thüringen

Erfurt - Wolken und Sonne wechseln sich am Sonntag in Thüringen immer wieder ab. Regen wird dabei nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Abend verdichtet sich die Wolkendecke besonders im Westen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Nachts bleibt es dann stark bewölkt bis bedeckt, im Westen regnet es im Verlauf der Nacht leicht. Vor allem in der Osthälfte tritt laut Vorhersage leichter Frost auf. Es kühlt auf Werte zwischen 0 und 4 Grad ab.

Zum Wochenstart wird laut DWD ein wolkenreicher Himmel erwartet. Vereinzelt regnet es bei Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag halten sich die Wolken am Himmel, dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad.