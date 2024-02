Magdeburg - Wolken, Regen und zeitweise Sonnenschein erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, startet der Tag mit dichten Wolken am Himmel. Im Laufe des Tages lockert es dann auf, dabei wechseln sich Wolken und Sonne immer wieder ab. In Norden kommt es zu einzelnen Böen, auf dem Brocken treten Sturmböen auf. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad.

In der Nacht auf Freitag bleibt es bewölkt, in der zweiten Hälfte regnet es gebietsweise. Auf dem Brocken bleibt es weiter stürmisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 4 Grad.

Am Freitag halten sich die Wolken am Himmel, dabei regnet es. In der zweiten Tageshälfte lockert die Wolkendecke leicht auf und der Regen zieht ab. Weiter kommt es zu einzelnen Böen, auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad.

In der Nacht auf Samstag bleibt es bedeckt, zeitweise treten Schauer auf. Auf dem Brocken kann es zu stürmischen Böen und Orkanböen kommen. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 8 Grad ab.