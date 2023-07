Halle - Das Mitteldeutsche Multimediazentrum (MMZ) in Halle ist von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze zum „Zukunftsort Sachsen-Anhalt“ ernannt worden. „Das MMZ ist der Dreh- und Angelpunkt bei der weiteren Entwicklung des Medienstandorts Halle“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. Start-ups und Unternehmen aus der Medien- und Kreativwirtschaft - einer stark aufstrebenden Branche in Sachsen-Anhalt - seien dort angesiedelt. Zudem gäbe es am Standort beste Voraussetzungen für den produktiven Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft.

„Das MMZ als Zukunftsort funktioniert nur mit einer lebendigen Medien- und Kreativwirtschaft am Standort“, sagte der MMZ-Chef Andreas Nowak. Daher sei es nicht nur eine Auszeichnung für das MMZ, sondern hauptsächlich auch für die aktuellen, ehemaligen und zukünftigen Mieterinnen und Mieter. Aufgabe sei es, am Puls der Zeit zu bleiben und den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern ein wenig Rückendeckung bei ihrer Entwicklung zu geben.

Die Zukunftsorte in Sachsen-Anhalt werden von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsministers ausgewählt und vermarktet. Sie zeigen beispielhaft, wie Innovationen und Investitionen zu weiterem Wachstum beitragen. Das MMZ ist als Existenzgründungs- und Technologiezentrum ein bedeutender Standort der Kreativ- und Medienwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Unter seinem Dach sind Produktion, Forschung und Lehre vereint. Rund 36 Millionen Euro investierten das Land und die Stadt Halle in das 2007 eröffnete Zentrum.