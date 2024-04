Dresden - Mit mobilen Forschungsstationen wollen die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden das Interesse an ihrer Forschung wecken. In den Monaten April bis September werden zwei Forschungsräder an fünf Samstagen in Dresden an verschiedene Orten über unterschiedliche Themen informieren, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.

Zum Auftakt am 13. April erläutern die Forschenden im Großen Garten am Carolasee, wie sich die heimischen Vogelarten Nahrungsquellen erschlossen haben. Es folgt am 4. Mai eine Reise durch die Erdgeschichte am Neumarkt, am 22. Juni wird am Flughafen Dresden darüber aufgeklärt, welche Andenken aus dem Urlaub mitgebracht werden dürfen. Über Biber an der Elbe können sich Interessierte am 24. August an der Fährstelle Neustadt informieren. Den Abschluss bilden am 7. September Eindrücke über die Insektenvielfalt am Japanisches Palais.