Mobiles Toilettenhäuschen in Döbeln gesprengt

Döbeln - Unbekannte Täter haben in Döbeln (Mittelsachsen) eine mobile Toilette gesprengt. Das Häuschen hatte auf einer Baustelle gestanden. Die Täter zündeten laut Polizei in der Mobiltoilette einen Sprengkörper. Das Häuschen sei bei der Explosion in der Nacht zum Samstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Sie bezifferte den Schaden auf 1000 Euro.